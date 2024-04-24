إسرائيل تعلق على استئناف ألمانيا تمويل "الأونروا"

علقت إسرائيل علي قرار ألمانيا استئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث وصفته بأنه "مؤسف ومخيب للآمال،" بحسب ما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر لها اليوم الأربعاء.

وزعمت الوزارة في البيان، أن: "إسرائيل تبادلت مع ألمانيا ودول مانحة أخرى معلومات مفصلة عن مئات من مقاتلي حركة حماس يعملون كموظفين في الأونروا،" بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأدعت الوزارة: "هذه ليست مجرد القليل من التفاح الفاسد، إنها شجرة فاسدة وسامة. إن تحويل أموال دافعي الضرائب الألمان إلى منظمة تكون فيها نسبة عالية من موظفيها أعضاء في حماس، وهي منظمة محظورة كمنظمة إرهابية في ألمانيا، لن تساهم في تعزيز أمن ورفاهية سكان المنطقة، بما في ذلك الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء. أن الأونروا جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل."

وأعلنت ألمانيا عن خطط لاستئناف التعاون مع الأونروا في وقت سابق اليوم، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي تم تجميده بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي.