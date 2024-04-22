خبير شؤون إسرائيلية: جيش الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

قال إسماعيل المسلماني، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه استخدم الأسلحة المحظورة وغير الشرعية على المستوى الدولي والقانوني، .

وأضاف «المسلماني»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الأبيض والمواد الكيماوية غير الشرعية على المستوى الدولي، موضحا أن قوات الاحتلال ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح أن تبخر جثث الضحايا الفلسطينيين بسبب هذه الأسلحة المحظورة، موضحا أن أثناء عملية الحصار التي جريت في مستشفى الشفاء أو الميداني، يتم أخذ الجثث وتحليلها وفحصها ثم وضعها في مواد كيماوية.

وأشار إلى أن مخيم نور شمس نموذج لما يجري في قطاع غزة، موضحا أن 53 ساعة من تدمير البنية التحتية «لا مياه، ولا كهرباء، لا تواصل، لا خروج».

