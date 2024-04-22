توجيهات للمديريات التعليمية حول انتظام التيار الكهربائي خلال امتحانات نهاية العام

وجهت الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية بالمحافظات، باتخاذ ما يلزم نحو التنسيق مع جهات اتصال المسئولين بشركات الكهرباء لضمان انتظام التيار الكهربائي خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق 8 مايو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال خطابا للمديريات التعليمية، إن الوزير الدكتور رضا حجازي، سيتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن آلية ضمان انتظام التيار الكهربائي وعدم تخفيف الأحمال الكهربائية بجميع مدارس الجمهورية التي بها لجان امتحانات.

وأضافت: الشركة القابضة لكهرباء مصر، افادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء، للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.