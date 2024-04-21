شهر التوحد.. الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة تنظم ماراثون التوحد الرياضي

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة Advance برئاسة مها هلالي ماراثون التوحد الرياضي، وذلك في إطار التوعية بشهر التوحد، حيث تم تخصيص شهر إبريل لرفع مستوى الوعي باضطراب طيف التوحد.



واستضاف الماراثون نادى سماش بمنطقة المطار ، وتحت رعاية التجاري الدولي وشركة السويدي للأسمنت، وشركة موباكو، حيث يعدّ الماراثون أحد أنشطة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ضمن الحملة العشرين للتوعية بالتوحد خلال شهر ابريل تحت عنوان الحملة (الانتقال من المعاناة الي الازدهار)



وشهد الماراثون مشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من ذوي الإعاقة و١٠٠ مدرس ومدرسة وبعض الأسر، وذلك تحت تنظيم فريق التربية الرياضية بالجمعية بقيادة كابتن محمد عبد المطلب (منسق الفصول الكبرى) وكابتن علاء الدين سعيد (منسق الفصول الصغرى)

الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة نظمت الأسبوع الماضي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية باليوم العالمي للتوعية بالتوحد تحت شعار «الانتقال من المعاناة إلى الازدهار» في إطار جهود الجمعية للتوعية باضطراب طيف التوحد.