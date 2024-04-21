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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لخيتافى فى مواجهة ريال سوسييداد

خيتافى
خيتافى
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أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.
خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، دجيني داكونام، عمر الديريتي، دييغو ريكو.
خط الوسط: لويس مييا، خيسوس سانتياغو، نيمانيا ماكسيموفيتش.
خط الهجوم: ماسون جرينوود، أوسكار رودريغز، لاتاسا.
ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 50 نقطة.

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