الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لخيتافى فى مواجهة ريال سوسييداد

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، دجيني داكونام، عمر الديريتي، دييغو ريكو.

خط الوسط: لويس مييا، خيسوس سانتياغو، نيمانيا ماكسيموفيتش.

خط الهجوم: ماسون جرينوود، أوسكار رودريغز، لاتاسا.

ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 50 نقطة.