أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.
خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، دجيني داكونام، عمر الديريتي، دييغو ريكو.
خط الوسط: لويس مييا، خيسوس سانتياغو، نيمانيا ماكسيموفيتش.
خط الهجوم: ماسون جرينوود، أوسكار رودريغز، لاتاسا.
ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 50 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لخيتافى فى مواجهة ريال سوسييداد
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أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.