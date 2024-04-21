صلاح السعدني والنادي الأهلي.. رحلة حب

كان الفنان الراحل صلاح السعدني واحدا من أبرز الفنانين المنتمين للنادي الأهلي، بل وكان يحسب نفسه أنه من مصاف المشجعين، وكان عشق النادي الأهلي لا يتوقف فى قلب وعقل الراحل صلاح السعدني، وكان بمثابة عمدة الأهلاوية لكثير من جمهور وقدامي لاعبي النادي الأهلي، وكان من أكثر الداعمين للنادي فى كافة مبارياته فى أى بطولة يشارك فيها الفريق، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز ملامح علاقة العمدة صلاح السعدني والنادي الأهلي.

كشف المخرج الكبير جمال عبدالحميد، أن الفنان صلاح السعدني كان يعشق النادي الأهلي لدرجة الجنون، ولو كان هناك أي مباراة للنادي الأهلي كان يوقف التصوير لحين انتهاء المباراة.

وتابع المخرج جمال عبدالحميد أنه أحضر "تليفزيون" إلى مكان التصوير حتى يستطيع الفنان صلاح السعدني مشاهدة مباريات الأهلي.

النادي الأهلي ينعي الراحل صلاح السعدني

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل الفنان القدير صلاح السعدني، والتقدم بالعزاء لكل الأهل والأصدقاء، داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

سعادة السعدنى بافتتاح فرع بجانب منزله

وعبر الفنان صلاح السعدني عن سعادته بإعلان النادي الأهلي عن افتتاح فرع الشيخ زايد، وهو ما يمثل المنطقة التي يسكن بها الفنان الراحل صلاح السعدني.

وجاءت كلمات الفنان صلاح السعدني لتدلل على عشقه إلى كيان الأهلي "أنا مش مصدق الفرحة إنى هكون ساكن جنب النادي الأهلي، دي أحلى حاجة فى الدنيا".

واختتم الراحل صلاح السعدني تصريحاته "إحنا الأهلي وهنفضل الأهلي، والأهلي هيفضل طول عمره فوق".

أحمد السعدني: “أبويا بيعشق النادي الأهلي”

كشف الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل صلاح السعدني عن عشق والده للنادي الأهلي على مر تاريخه.

وأكد الفنان أحمد السعدني، أن البيت فى حالة مباريات الأهلي يكون أشبه بمدرج والسعدني الكبير يتحول الى مشجع درجة ثالثة.

وتابع الفنان أن اليوم الذى يفوز فيه النادي الأهلي بالمباراة، يكون أشبه بالعيد، ويطلب الفنان أحمد السعدني أي شيء من والده وهو يضمن التنفيذ.

واختتم الفنان أحمد السعدني أنه في حال خسارة النادي الأهلي لأى مباراة، لا يواجه والده في تلك اليوم، ويتفادى أي مواجهة مباشرة بينهما، لحين أن يهدأ من أجواء خسارة اللقاء.

من جانبة حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، وتقديم واجب العزاء لنجله الفنان أحمد السعدنى، تقديراً للفنان الكبير صلاح السعدني وتاريخه الفنى، وعلى مستوى عشقه وحبه ودعمه للنادى الأهلي أيضاً.