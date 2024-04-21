ندى مشعل مديرا تنفيذيا للاتحاد العربي للترايثلون

قرر اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون تعيين الدكتورة ندي مشعل مديراً تنفيذياً للاتحاد العربي للترايثلون .

وجاء قرار الإستعانة بالدكتورة ندي مشعل للإستفادة بخبراتها خلال المرحلة المقبلة ودعماً من اللواء أحمد ناصر لعنصر الشباب لتجديد الدماء وخلق كوادر جديدة قادرة على الإبداع والمساهمة في نجاح الاتحاد العربي للترايثلون .

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي بمدينة الغردقة التى تستضيف فاعليات البطولة العربية الأفريقية للترايثلون.



جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر قد فاز برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للترايثلون التى أقيمت أمس بمدينة الغردقة.

وفاز بمنصب النائب الأول الدكتور طارق الخياط من الأردن واللواء عبدالملك جاني بمنصب النائب الثاني من الإمارات وفاز بختيار رسول من العراق بمنصب النائب الثالث وفاز المشير ياسر عثمان من السودان بمنصب النائب الرابع

وفي العضوية فاز كلا من:

علي مقبل من السعودية ومحمد ابو طير من فلسطين وعلي مبروك من ليبيا وراشد الكنداري من الكويت ودانا شباط من سوريا والدكتورة فريال شويطر عضوية المرأة من الجزائر.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر فاز بالأمس برئاسة الاتحاد الافريقي للترايثلون ويتولي حالياً منصب رئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد الاتحاد الأفريقية ورئيس الاوكسا ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أيضا.