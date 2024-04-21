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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل "تعليم الاقصر" يشهد تقييم مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي 2023

تعليم الأقصر
تعليم الأقصر
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شهد اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تقييم مسابقة المعلمة الفعالة برياض الأطفال للعام 2023 والواردة من الإدارة العامة لرياض الأطفال بالوزارة، بعنوان "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال".

تأتي فعاليات المسابقة تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في رفع وتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة رياض الأطفال وإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الحياتية في ظل الاهتمام بقضايا المجتمع المختلفة.

حضر التقييم صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

التربية والتعليم استراتيجية الدكتور صبري خالد عثمان المعلمة الفعالة