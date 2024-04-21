وكيل "تعليم الاقصر" يشهد تقييم مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي 2023

شهد اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تقييم مسابقة المعلمة الفعالة برياض الأطفال للعام 2023 والواردة من الإدارة العامة لرياض الأطفال بالوزارة، بعنوان "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال".

تأتي فعاليات المسابقة تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في رفع وتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة رياض الأطفال وإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الحياتية في ظل الاهتمام بقضايا المجتمع المختلفة.

حضر التقييم صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.