اتحاد جدة يفوز على الحزم بشق بالأنفس بقيادة أحمد حجازي

حقق فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، فوزًا صعبًا على الحزم بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك أحمد حجازي أساسيًا مع الاتحاد، وخاض اللقاء كاملًا وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+7، بعدما سجل هدف فوز فريقه في اللقاء في الوقت القاتل، وخلع قميصه احتفالًا بالهدف، ولكن لم يحتسب الهدف لقائد العميد.

افتتح صالح العمري، التهديف للنمور في الدقيقة 21 من صناعة رومارينيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 57 عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز باولو ريكاردو لاعب الحزم، هدفًا بالخطأ في مرماه.

وقلص نفس اللاعب الفارق لأصحاب الأرض بهدف أول في الدقيقة 60، قبل أن ينجح زميله في إدراك التعادل في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 90+6، خطف أحمد حجازي هدف الفوز بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس أيمن دحمان، ولكن لم يحتسب الهدف لمدافع المنتخب الوطني، بل احتسب للحارس الذي سجل الهدف بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.