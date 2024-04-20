الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الحزم

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الحزم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حجازي في التشكيل الأساسي للعميد في مواجهة اليوم، ليستمر في حجز مكانه ضمن كتيبة المدرب جالاردو.

ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الاتحاد أمام الحزم، بجانب البرازيلي رومارينيو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وشارك أحمد حجازي أساسيًا مع اتحاد جدة في المباراة الماضية، التي خسرها فريقه أمام الهلال برباعية مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المرتبة الرابعة، بينما يتذيل الحزم الترتيب بـ16 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - سعد الموسى

خط الوسط: فواز الصقور - فرحة الشمراني - صالح العمري - مد الله العليان

وفي الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.