حبس 5 متهمين في سرقة توك توك وقتل سائقه بالشرابية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 5 أشخاص باختطاف وقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة قسم شرطة الشرابية4 ايام علي ذمة التحقيقات

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت إخطارًا من والد شاب يفيد بغيب نجله "18 عام" عن المنزل بمنطقة الشرابية، عقب خروجه للعمل علي توك توك خاص بهم ثاني أيام العيد.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل الشاب " محمد.ج"، 18 عام، مقيم بمنطقة الشرابية، وتم العثور على جثته داخل أحد صناديق القمامة.

وبسؤال والده أكد اختفاء نجله منذ ثاني أيام عيد الفطر ،

عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.