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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شخص أنهى حياته أمام سيارة بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة شخص انهى حياته أمام سيارة بمدينة ٦ أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال مالك السيارة الملاكي أفاد بأنه أثناء سيره تفاجئ بقيام شخص بإلقاء نفسه أمام السيارة وبسؤال أهلية المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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