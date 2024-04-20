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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحريات تكشف أسباب غرق شابين في مياه النيل بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة في واقعة غرق شخصين في مياه النيل بدائرة المركز، أنه عقب نزوح المتوفين إلي مياه النيل للاستحمام هربا من حرارة الجو جرفتهما المياه ولم يتمكنا من الخروج لعدم اجادتهما السباحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق شابين في مياه النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثامين المتوفين ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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