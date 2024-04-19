مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: حقنا في تقرير المصير غير قابل للتأجيل ولا يسقط بالتقادم

قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، مساء أمس الخميس، أن دولة فلسطين لها كامل الحق في تقرير المصير غير قابل للتأجيل ولا يسقط بالتقادم.

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وامتناع دولتين عن التصويت.

وقال ممثل دولة الجزائر في مجلس الأمن، أن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يوقف الظلم الواقع على الفلسطينيين بحرمانهم من حق تقرير المصير.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن حتى تمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تدفع المنطقة أكثر إلى شفا الهاوية.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، كما أنها تشجع على حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.