بسبب معاكسة شقيقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل آخر بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، لقيامه بمعاكسة شقيقته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم "أحمد، 33 عامًا، عاطل" في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل المجني عليه "أيمن.ا" باستخدام سلاح أبيض "مطواة" لمعاكسة شقيقته في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض "مطواة" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان أكدوا أن المتهم جاء يسأل عليه أكتر من مرة في القهوة ومكنش موجود لحد يوم الواقعة شفت زحمة كتير بسأل في ايه قالوا شباب ضربوا بعض وواحد ضرب التاني بالمطواة ولما روحت عرفت أن ده الشاب اللي بيسأل عليه علي القهوة أكتر من أسبوع.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة أنه طعن المجني عليه جاره في المنطقة بسبب اعتاد الذهاب وراء شقيقته عقب خروجها وتتبع خطواتها وأنه حذر بعدم فعل ذلك والامتناع عن السير وراء شقيقته.

لكن أخته جاءت المنزل واشتكت من الشاب للمرة الرابعة فنزل ونشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها تطورت إلى تشابك بالأيدي وضربني علي قدمي فطعنته بالمطواة في بطنه “عشان يبعد عني كنت بخوّفه فقط جت فيه ومكنتش عايز أتخانق معاه لكن هو اللي مسك فيا وقالي أنا حر أنا بتكلم في الشارع مش بكلم أختك”.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم "عاطل" بالشروع في قتل أحد الأشخاص بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما بسبب قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثاني ما أسفر عن إصابته بسلاح أبيض بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة.

وبعمل التحريات حول الواقعة تبين قيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه في دائرة القسم وأثناء معاتبته له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بتسديد الأول عددا من الطعنات للضحية ما أسفر عن إصابته المذكورة في تقرير الطب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.