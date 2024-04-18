ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"سنة حلوة" أغنية جديدة تجمع جوزيف عطية بالملحن محمد سرور

الملحن محمد سرور
الملحن محمد سرور والفنان جوزيف عطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتعاون الملحن محمد سرور مع الفنان اللبناني جوزيف عطية في أغنية جديدة بعنوان "سنة حلوة" من المقرر طرحها غدا الجمعة عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

عن تفاصيل الأغنية يقول محمد سرور في تصريح ل"البوابة نيوز":" الأغنية تبث الفرحة والسعادة وأجوائها إيجابية كتب كلماتها الشاعر الغنائي محمد شكري، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد مجدي".

وطرح جوزيف عطية برومو أغنية "سنة حلوة" تمهيدا لقرب طرحها عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

يشار إلى أن من أبرز الأغاني التي لحنها محمد سرور وشارك في الغناء بها الأغنية الوطنية "في عنينا" مع المطربون شذى ونادر نور، وأغنية "مرة كمان" لفريق "سنين" وهي من كلمات وألحان محمد سرور.

وعلى مستوى الغناء قدم محمد سرور عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية منها الأغاني:كل شئ مسموح، التي لحنها لنفسه، إضحك الدنيا حلوة، خليها على الله ولسه الأوان.

محمد سرور جوزيف عطية سنة حلوة أغنية طرح