"سنة حلوة" أغنية جديدة تجمع جوزيف عطية بالملحن محمد سرور

يتعاون الملحن محمد سرور مع الفنان اللبناني جوزيف عطية في أغنية جديدة بعنوان "سنة حلوة" من المقرر طرحها غدا الجمعة عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

عن تفاصيل الأغنية يقول محمد سرور في تصريح ل"البوابة نيوز":" الأغنية تبث الفرحة والسعادة وأجوائها إيجابية كتب كلماتها الشاعر الغنائي محمد شكري، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد مجدي".

وطرح جوزيف عطية برومو أغنية "سنة حلوة" تمهيدا لقرب طرحها عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

يشار إلى أن من أبرز الأغاني التي لحنها محمد سرور وشارك في الغناء بها الأغنية الوطنية "في عنينا" مع المطربون شذى ونادر نور، وأغنية "مرة كمان" لفريق "سنين" وهي من كلمات وألحان محمد سرور.

وعلى مستوى الغناء قدم محمد سرور عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية منها الأغاني:كل شئ مسموح، التي لحنها لنفسه، إضحك الدنيا حلوة، خليها على الله ولسه الأوان.