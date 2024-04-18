إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين ونطلب منحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إننا سنعترف بدولة فلسطين لأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل واعد، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني له الحق في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف ألباريس، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسبانيا تنضم إلى الأصوات المؤيدة لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويجب تطبيق حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية الإسباني: "يجب تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تؤيدها الأسرة الدولية ككل، ونحتاج إلى دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام، والسلام بين البلدين يجب أن يكون واقعا ملموسا وسنعترف بدولة فلسطين".

