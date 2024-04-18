رئيس الوزراء: جميع السلع انخفضت بنحو 22%.. والرئيسية 25%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى اليوم متابعة الموقف على الأرض، مشيرًا الى أن هناك فرقا بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة، فتجار التجزئة يقصد بها محل البقالة الصغير الموجود في بعض المدن بالشوارع والقرى، وهو يختلف عن السلاسل التجارية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفيعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «الأمانة الفنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذذ القرار، يجري حصرا على مستوى كل المحافظات، كما تختلف الأسعار من محافظة لأخرى، وكذلك داخل المحافظة الواحدة، ولكن الاتجاه العام أن السلع كلها بصفة عامة في نزول بنحو 22%، ولكن مجموعة السلع الأساسية يكون النزول فيها أكثر ويتجاوز 25%».

وتابع: «وهذه الأرقام منعكسة اليوم، حيث كنا نتابع أسعار السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز والجبن والألبان، ووجهت وزير التموين أنه بمجرد انتهاء الإجازة يجري النقاش حول الخبز الحر وأسعاره، خاصة مع الانخفاض الذي حدث في أسعار الدقيق على المستوى العالمي، ومع استقرار سعر الدولار، فالنهاردة لازم يكون فيه انخفاض في أسعار الخبز الحر».