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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إلهام شاهين تعرب عن سعادتها لتكريمها بمهرجان هوليود للفيلم العربى

تكريم النجمة الهام
تكريم النجمة الهام شاهين
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كرم مهرجان هوليود للفيلم العربى في دورته الثالثة، المقام في الفترة من 17 الى 21 ابريل 2024 بلوس انجلوس،  النجمة إلهام شاهين، وذلك عن مشوارها السينمائى، معربةً عن سعادتها بالتكريم حيث نشرت مجموعة من صور التكريم على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "سعدت جدًا بالتكريم فى مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى".

ووجهت إلهام شاهين الشكر للقائمين قائلة: "شكرًا للقائمين على المهرجان، وشكرًا للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية، سعدت جدًا بلقائكم ومشاعركم الجميلة، هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس فن السينما يجمعنا".

يشار الى ان مهرجان هوليوود للفيلم العربي يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

 

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، المنتج طارق الجنايني، والمنتج كريم زريق، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، فيما تترأس اللجنة ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

تكريم الهام شاهين
تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للسينما العربية
مهرجان هوليود للفيلم العربى تكريم إلهام شاهين النجمه الهام شاهين لوس أنجلوس