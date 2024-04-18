تمهيداً لافتتاحه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير فندق عروس النيل

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،اليوم الخميس، مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق عروس النيل تمهيداً لافتتاحه وذلك من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتتحول إلى واجهة حضارية مشرفة لإستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية ، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية .

وأثناء تفقده لمشروع التطوير برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية والشركة المنفذة، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة تلافى كافة الملاحظات لتكون قاعة نموذجية وراقية، ولاسيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية ، فضلاً عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية .

وكلف بأن يتم الإنتهاء من إنشاء القاعة الملحقة لكبار الزوار والضيوف ، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة ، والمطبخ والمطعم بشكل آمن ، فضلاً عن زيادة الغرف بالفندق المحلق لإستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام.

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