شاهد.. الأهلي يتوجه إلى ملعب مازيمبي لخوض أول تدريب في الكونغو

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر الإقامة في مدينة لوبومباشي الي ملعب نادي مازيمبي الكونغولي لخوض التدريب الأول للفريق في الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت 7 ساعات.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة تحدث فيها عن أهمية المباراة وطالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

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