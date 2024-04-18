وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المستشفيات الخاصة

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى الجمعية الشرعية، وذلك للوقوف علي سير العمل بالمستشفي، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين المترددين عليها لتلقي العلاج.

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، العديد من أقسام المستشفى منها قسم العناية المركزة، وقسم الحضان، وقسم العمليات، وقسم رعاية الاطفال “تحت الانشاء”.

واطمئن وكيل وزارة الصحة، علي كيفية تقديم الرعاية الرعاية الصحية، والخدمات الطبية للمرضي، ومدى إستعداد كافة مرافق المستشفى لآداء الخدمات بجودة عالية لتصب بشكل مباشر وفعال في خدمة المواطنين المترددين علي المستشفي.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، أن التعاون بين مستشفيات القطاع الخاص، ومستشفيات العام، يصب فى مصلحة المريض ليكون أمامه الفرص لإختيار مايناسب أمكاناته وتطلعاته بجودة عاليه وآمان تام.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة أن مصلحة المرضي هي الهدف الأساسي من الجهود المبذولة لتحقيق أعلي معاير الجودة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء كفرالشيخ بشكل كامل.

وأوضح الدكتور محمد شقوير، أنه لن يتهاون في أي تقصير أو إهمال في حقوق المرضي، مؤكدا أنه يجري العديد من الجولات التفقدية المفاجئة علي كافة المنشآت الصحية للوقوف علي مدي جاهزيتها لتقديم خدمتها للمواطنين.

وأشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلي أنه يتابع بنفسه الجولات التفقدية التي تجريها إدارة العلاج الحر للمنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من مدي خضوعها للإشترطات الصحية المطلوبة حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين.

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