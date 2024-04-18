"الهجرة" تستعرض خطط وجهود الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة

شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور مسئولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

وذلك بالإنابة عن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وفي بداية كلمته، نقل الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، تحيات وتقدير السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، للحضور والقائمين على هذه الفعالية الكبيرة، مؤكدًا أن الوزارة شاركت من قبل في المنتدى مع سعيها الدائم على التواصل مع كل الجهات والمشاركة في الفعاليات التي تخدم وتحقق رؤية الدولة المصرية 2023.

وتحدث سليمان في الجلسة الثالثة الخاصة بتنقل العمالة والشراكات الدولية، مستعرضا خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة؛ حيث تناول ما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التي تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب، في ظل المتغيرات المتلاحقة، على الساحة الدولية.

وفي السياق ذاته، تناول د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كل متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية، مستعرضا جهود الوزارة وما توفره لسوق العمل في مصر ولدخول أسواق العمل الأجنبية، والمتمثلة فيما يطرحه المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني، وما يقدمه من خدمات، والتدريب من أجل التوظيف في مصر وألمانيا والنصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح لهم فى أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألمانية، مع إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما أكد سليمان حرص الوزارة على تدريب الشباب وفقا لمعايير الأسواق العالمية، ليس فقط قياسا على التجربة الألمانية؛ بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة تسير وفقا لإستراتيجية محددة تسعى من خلالها لتحقيق ما تصبو إليه الدولة خاصة في ملف التأهيل والتدريب ومجابهة الهجرة غير النظامية، مع العمل على إعداد كوادر مهنية وفنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى لسوق العمل سواء في مصر أو الدول الأوروبية أو العربية وتحقيق أقصى استفادة من ذلك.

كما أكد مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أيضًا أن وزارة الهجرة حريصة على التأهيل النفسي والثقافي للشباب المصري الراغب في الهجرة، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع والدولة التي سيسافر بها، بجانب تأهيله وفق معايير سوق العمل المختلفة، وتعمل الوزارة على حصر احتياجات فرص العمل في أسواق العمل خاصة في الخليج وأوروبا، كما يتم التواصل بشكل مباشرة مع أصحاب العمل في هذه الأسواق بالقطاع الحكومي والخاص، لتحديد متطلباتهم ووضعها في برامج تدريبية تستهدف الوصول بالعامل لهذا المستوى، ويتم إجراء اختبارات مستمرة للتأكد من العمالة وصلت للمستوى المطلوب، وبعد سفر العامل يتم متابعته بشكل مستمر تحديدا في أول ستة أشهر.