غرفة السياحة: إعلان كشوف المرشحين لمجلس الإدارة 10 مايو

قالت غرفة شركات السياحة، إن الإعلان النهائي لكشوف المرشحين لمجلس إدارة الغرفة استعدادا للانتخابات المقرر عقدها 22 مايو المقبل، سيتم بالتزامن مع إخطار جميع المنشأت أعضاء الغرفة خلال أربعة أيام هي الجمعة والسبت والأحد والأثنين 10 / 11 / 12/ 13 مايو كحد أقصى، وذلك تنفيذ ًا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية.

وأعلنت الغرفة في خطاب للشركات اليوم، أنه ورد خطأ بالإعلان للدعوة لعقد الجمعية العمومية، بأن الاتحاد المصرى للغرف السياحية سيعلن الكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرفة ويخطر المنشآت أعضاء الغرفة خلال ثمانية أيام، وقد صحح المستشار القانوني للاتحاد هذا الأمر في خطاب للغرفة، مؤكدا أن الإعلان يكون لأربعة أيام فقط.

وأوضحت الغرفة أن استمارة الترشح لمجلس الإدارة، تقدم الى الغرفه على النموذج المحرر من قبل الغرفه إلى لجنة تلقى وفحص طلبات الترشيح وذلك حتى قفل باب الترشح فى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 2024/4/21، وأن المطلوب تقديمه للوزارة يتعلق فقط بحجم الاعمال وعما اذا كان من السياحة المستجلبة من عدمه (بالنسبة للمرشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة فقط) وذلك وفقا للقرار الوزارى الصادر بشأن التمثيل الفئوي والجغرافى مع استيفاء ما يؤكد الصفة القانونية للممثل القانونى للشركة وموقف الجزاءات الموقعة عليها من الوزارة فيما يتعلق بالإيقاف الكلى ومدته.

وتابعت: “وفى ضوء التنسيق مع الوزارة للتيسير على الشركات السياحية فقد تقرر قيام فريق العمل المخصص من الوزارة لإنجاز المراجعة، بالعمل بمقر صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدور الثانى ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وذلك خلال يومى الجمعة والسبت الموافقين 19 ، 20 / 2024/4 من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساءا على ان يستأنف فريق العمل أعماله بمقر الوزارة بالحى الحكومي العاصمه الاداريه الجديدة يوم الاحد المو افق 2024/4/21 مع الاحاطة ان لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين تمارس أعمالها بالغرفه يومى الجمعه والسبت الموافق 19 ، 2024/4/20 بمقر الغرفة خلال مواعيد العمل”.