مكتبة مصر الجديدة تستأنف أنشطتها بندوة حول “تحليل الدراما التليفزيونية”

تستأنف مكتبة مصر الجديدة أنشطتها تستأنف اعتبارا من اليوم الخميس في الخامسة من مساء اليوم الخميس في مكتبة المستقبل بندوة حول “تحليل الدراما التليفزيونية” للكاتب والباحث الأكاديمي والناقد الفني الدكتور عمر توفيق.

تدور محاوره الندوة عن ماهي الدراما التليفزيونية؟، ونشأة الدراما التليفزيونية وتطورها، وعناصر الدراما التليفزيونية ، قراءة الدراما التليفزيونية، تحليل الدراما التليفزيونية .

كما اكد الدكتور نبيل حلمى، أن مكتبة مصر الجديدة العامة تنظم في الخامسة من مساء غد الجمعة 19 ابريل ندوة بعنوان " الكتاب بين جوتنبرج وزوكربرج " من تأليف الكاتب والباحث جون نوتون، وهو بروفيسور معروف ومتخصص في مجال التكنولوجيا، الكتاب هو مقارنه بين جوتينبرج مخنرع الطباعة ( 1398 م - 1468 م ) ، وزوكربرج مؤسس موقع الفيسبوك .

تأتى الندوة مواكبة لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ، وذلك بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الاعلى للثقافة ، يتحدث في الندوة كل من الدكتور محمد خليف استشاري تحول رقمي ، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الاعلى للثقافة ، والمهندس زياد عبد التواب ، والدكتور محمد حجازى ، والمهندس محمد عبد المعطى أعضاء باللجنة.

كما تعقد مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة الواحدة والنصف من مساء غد الجمعة ندوة اون لاين بعنوان " غرس القيم والاخلاق " ، واالتى تتناول اهمية غرس منظومة القيم في المجتمع ، حيث تعد من أهم أركان بناء الوعي الأخلاق الفاضلة فضلا انها من أهم ركائز قيام الحضارات، كما أن استقرار الدول يعود إلى مدى تمسكها بالقيم النبيلة والأخلاق الحميدة ..