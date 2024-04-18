مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أنه سيتم بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد كأولى القطاعات بطول 50 كم فى اتجاه سيوة مطروح، وذلك الخميس القادم مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، كانتصار جديد للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه يتم إنشاء الطريق لتيسير الوصول إلى واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه مع استباق الزمن سيتم تشغيل القطاع الثالث كأولى القطاعات الستة التى تم الانتهاء منها فى طريق سيوة الخرسانى الجديد، بدءًا من الخميس القادم 25 أبريل بالتزامن وذكرى عيد تحرير سيناء، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة و إضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقه الشمسية، وكذلك الدهانات للبدورات و للحارات المروريه وتحديد الدورانات من علامة الكيلو 100 طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو 150 عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة بعد أن كان أكثر القطاعات تسجيلا للحوادث على الطريق القديم، حيث يتكون من ثلاثة حارات بعرض 11,25 متراً وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق وإنارة للأعمده الكهربائية بالطاقه الشمسية لمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجاره، وذلك بإجمالى تكلفة 420 مليون جنيه وجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طن من المواد الخام يوميا، وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجوده بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاثة حارات مروريه من الخرسانه بعرض 11.25 متر باعلى مواصفه تصميميه طبقا للكود المصرى، وبالتوازى يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الاسفلتى الموازى مرسى مطروح سيوة من خلال الهيئة العامة للطريق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الامان للمسافرين ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.

تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء

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