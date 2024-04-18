حبس المتهم بالشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في الجيزة

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في واقعة قيام عاطل بإطلاق النار صوب شقيقه، مما تسبب في إصابته وإيداعه المستشفي تحت الرعاية الصحية.

وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة؛ أن مشاجرة نشبت بين أخ وشقيقه بسبب خلافات الميراث فيما بينهما بأحد مناطق دائرة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

وبعد عرض المتهم على النيابة واعترافه بارتكابه جريمته بحق شقيقه والشروع في قتله بسبب خلافات الميراث إثر مشاجرة وقعت بينهما، أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عاطل بإطلاق النار على شقيقه بسبب خلافات على الميراث والتسبب في إصابته جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



فيما تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.