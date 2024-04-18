الأرصاد: أجواء مغبرة على شمال البلاد حتى الصعيد وننصح مرضى الحساسية بالكمامة

كشفت هيئة الارصاد الجوية أن البلاد تشهد أجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار، ويسجل مستوى الرؤية الأن على القاهرة الكبرى ٢٠٠٠ متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

ونصحت هيئة الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

ويسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد و شديد الحرارة علي جنوب الصعيد و دافىء علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الخميس نشاط رياح علي مناطق من والوجه البحري والقاهرة الكبري و السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 22 درجة.