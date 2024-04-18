نقود الاحتياطي «MO» تسجل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.683 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 1.689 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطي MO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.

وأضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.200 تريليون جنيه مقابل 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 482.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 543.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.