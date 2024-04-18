ألمانيا: اعتقال مواطنين بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلن المدعي العام الألماني اليوم الخميس اعتقال مواطنين روس وألمان بتهمة التجسس لصالح موسكو.

وأعلنت السلطات الألمانية أنه تم تفتيش منازل وأماكن عمل المعتقلين، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه يشتبه في أن المواطنين "يعملون لصالح جهاز استخبارات أجنبي في مسألة خطيرة بشكل خاص"، كما اتُهم أحد المقبوض عليهم ويدعى ديتر س. أيضًا بالتآمر لارتكاب تفجير وحرق متعمد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن شرطة بايرويت في ألمانيا ألقت القبض على شخصين للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح روسيا.