اجتماع مكبر لنقل وكالات الخضار في كفر البطيخ وفصل المرافق عنها بدمياط

عقد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ يعقد لقاء مع اصحاب وكالات الخضار بكفر البطيخ في دمياط عتريس عبدالله اجتماع مع التجار أصحاب وكالات الخضار بكفر البطيخ فى وجود مدير الاسواق بالغرفة التجارية والتنبيه عليهم بسرعة نقل الانشطة الي اسواق دمياط الجديدة حيث تم مناقشة عملية الإخلاء وسيتم إصدار قرارات بغلق هذه الوكالات واخطار الجهات الأمنية بهذه القرارات وإخطار شركات المرافق بذلك.

وقام الدكتور سمير عتريس عبد الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط بجولة ميدانية برفقة مدير الاسواق بالغرفة التجارية علي معظم وكالات الخضار بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ والتنبيه عليهم بسرعة نقل الانشطة الي اسواق دمياط الجديدة؛ إذ سيتم الغلق اداريا لكافة الوكالات وتنبه عليه بالحضور باكر لتوقيع الاقرارات بذلك مع قيام رخص المحلات بالوحدة طرفنا بالحصر لكافة الوكالات لاستصدار قرار بالغلق واخطار الجهات الامنيه به مع اخطار شركات المرافق بالفصل .

كما قام بجولة ميدانية بشأن رفع مستوى المحيط البيئي بمراكز ومدن وقرى كفر البطيخ حيث تم القيام بحملة لرفع و ازالة الإشغالات بميدان الجمعية والشوارع الرئيسية وتم رفع الإشغالات التي تعيق حركة المرور بالمظهر المشرف ولازال العمل جارى.