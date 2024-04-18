تشكيل لجان معايشة للوقوف على أوجه القصور في مستشفيات دمياط

قرر وكيل وزارة الصحة في دمياط تشكيل لجنة إشرافية لإجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الآداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التى تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواز وكيل الوزارة الصحة في دمياط بأنه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفنى حيث سيتم فى الفترة القادمة اجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات و التى سيتم من خلالها التعاون مع ادارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لاجراءات الإصلاح بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين ادارات مديرية الصحة.

كما أضاف أنه سيتم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه خلال فترة المعايشة في اجتماع بنهاية كل أسبوع يترأسه وكيل الوزارة متضمنا أعضاء الفريق وإدارة المستشفى ورؤساء الاقسام بها.

كذلك تم حصر السلبيات التى تم ملاحظتها ومناقشة الاجراءات المتخذة حيالها لتلافيها، وقد انتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات التى ستتخذها الادارات لرفع مؤشرات الآداء والتى تتضمن خطة تدريبية جديدة تشمل بعض الفرق الاشرافية والعمل على دعم و تنشيط بعض بنود المستشفيات، وكذلك خطة لاعادة توزيع القوى البشرية لاستغلالها الاستغلال الامثل و التوسع فى العيادات المسائية بالمستشفيات والوحدات الصحية و ضم القوافل الانجابية الى القوافل العلاجية للحصول علي اعلى مردود و عدد من التوصيات الاخرى الخاصة بتشغيل المستشفيات سيتم مناقشتها فى اجتماع مكبر يضم مديرى المستشفيات.