طقس الإسكندرية.. عودة الأجواء المعتدلة بعد انتهاء رياح الخماسين

شهدت محافظة الإسكندرية تكاثر للسحب المنخفضة التي حجبت اشعة الشمس متذ ساعات الصباح الأولى، ليعود طقس ربيعي دافئ نهارًا ومعتدل ليلًا، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس، والتي سجلت 22 درجة مئوية، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 74%.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود أجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار.

وأكد البيان تحسن مستوى الرؤية الأن على القاهرة الكبرى ٢٠٠٠ متر ودرجة الحرارة ٢٣ درجة مئوية، وعلى الرغم من تحسن الأجواء نسبياً إلا أنه على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، للحذر من التقلبات المفاجئة للجو.

ففي الأمس تعرضت الإسكندرية إلى موجة حارة مفاجاة تسبب في ارتفاع درجة الحرارة التي تخطت ال 30 درجة مئوية، وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية وذلك نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة المنقولة من غرب ليبيا.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من التعليمات ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة، كما ينصح بالإكثار من تناول السوائل، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.