طقس ربيعي معتدل بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي من البلاد، اليوم الخميس، طقس ربيعي معتدل وتحسن ملحوظ في الأحوال الجوية بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المحافظة أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات.

وظهر التحسن في الأحوال الجوية بعد انتهاء الموجة الخماسينية التي ضربت المحافظة أمس الأربعاء، حيث شهدت نشاطًا ملحوظًا للرياح المحلية التي تهب من الصحراء الغربية وجلبت معها الرمال والأتربة؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلاً، وسجلت درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، وعادت الأجواء إلى طبيعتها الأولى ليسود طقس ربيعي معتدل مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلاً.