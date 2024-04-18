استقرار سعر الدولار في البنوك بداية تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024

سيطرت حالة من الاستقرار علي سعر الدولار الأمريكي ،أمام الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في مصر،

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48.42 جنيها في البنك الأهلي الكويتي.

كما سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.44 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار اليوم: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم : 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بداية اليوم نحو 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 48.55 جنيه للشراء، مقابل 48.65 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي حولي 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

و ثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك نو 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

و جاء سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات مسجلا 48.20 جنيه للشراء، مقابل 28.30 جنيه للبيع

و عن سعر الدولار فى السوق الموازي للعملات ، سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء: نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع