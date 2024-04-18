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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تفاصيل العثور على جثة سيدة مسنة بمنزلها في المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، على جثة سيدة مُسنة داخل منزلها بمدينة المنيا في ظروف غامضة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة سيدة داخل منزلها بأحد الأحياء في مدينة المنيا، في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 70 عاما داخل منزلها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها من أجل كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة فيما أخطرت النيابة الطب الشرعي للكشف على الجثة وإعداد تقرير حول وجود شبهة جنائية من عدمه.

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