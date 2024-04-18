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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. الإسماعيلي يسعى للفوز على زد في الدوري الممتاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي إلى تحقيق الفوز عندما يستضيف فريق زد، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة ال١٨ من المسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الإسماعيلي المباراة رافعًا شعار لا بديل سوى الفوز من أجل تحقيق نقاط اللقاء الثلاثة على أمل تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة، خاصة وأنه يحتل المركز  الرابع عشر برصيد ١٨ نقطة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الخامس له في الدوري هذا العام.

وفي المقابل يرغب فريق زد في العودة من الاسماعيلية، بنتيجة إيجابية على أمل العودة مجددًا إلى المربع الذهبي خاصة وانه يحتل المركز السادس برصيد ٢٤ نقطة في جدول الترتيب.

الإسماعيلي الدوري