ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. «الاقتصادية» تستكمل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل، اليوم الخميس، المحكمة الاقتصادية، دعوى السب والقذف المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.


وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

إساءة استخدام استئناف علي الحكم إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جنح الاقتصادية سب وقذف الخطيب كابتن محمود الخطيب كفالة 10 ألاف جنية محاكمة مرتضي منصور مجلس إدارة النادي الأهلي محكمة الاقتصادية محكمة جنح الاقتصادية