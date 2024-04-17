بينهم أطفال.. ننشر أسماء 20 مصابا ضحايا حادث انقلاب ميكروباص المنيا

تنشر "البوابة نيوز" أسماء 20 شخصًا، أصيبوا اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الشرقي أمام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الشرقي القديم، وتحديدًا أمام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا هم كلا من:

1. رمضان أمين أمين، 45 سنة

2. آية رمضان أمين، 10 سنوات

3. شيماء مهدي إبراهيم، 38 سنة

4. هناء رمضان أمين، 3 سنوات

5. محمد فايز محمد عبد الله، 37 سنة

6. خلف عثمان حسن، 59 سنة

7. أسماء خلف عثمان، 18 سنة

8. منى خلف عبده جمعه، 23 سنة

9. زيناهم عبد الوهاب جمعة، 55 سنة

10. شعبان فتحي سيد، 23 سنة

11. محمد شعبان سيد، 4 سنوات

12. كريم شعبان فتحي، 8 سنوات

13. زيناهم علي اتروبي، 36 سنة

14. محمد رمضان أمين، 16 سنة

15. عبلة حسن نجاتي، 31 سنة

16. منة الله سامح فهمي، 14 سنة

17. فاطمة سامح فتحي، 10 سنوات

18. هبة سامح فتحي، 5 سنوات

19. نعمة محمد سيد، 39 سنة

20. إسلام سيد حلمي، 9 سنوات

بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.