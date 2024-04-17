لافروف يبحث مع السفير الهندي الجديد لدى موسكو العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي

ذكرت السفارة الهندية في موسكو، اليوم /الأربعاء/، أن سفير الهند الجديد لدى موسكو فيناي كومار اجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد أن قدم أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية.

وقالت السفارة - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - إن الجانبين بحثا القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية والزيارات الثنائية رفيعة المستوى المرتقبة؛ التي من شأنها أن تزيد من توطيد الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - في وقت سابق - أن كومار قدم نسخًا من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو. وأضافت الوزارة إن الجانبين ناقشا جدول الأعمال المخطط له في مجال السياسة الخارجية.