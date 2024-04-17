الجونة يفوز على سموحة بهدف فى الدوري

حقق فريق الجونة فوزا صعبا علي ضيفه سموحة بهدف دون مقابل فى اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى.

أحرز هدف الجونة اللاعب اشرف مجدي فى الدقيقة 36 من عمر المباراة

بهذا الفوز رفع فريق الجونة رصيده إلى النقطة 25 بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 22

دخل علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة اللقاء امام سموحة بتشكيل هجومي

وجاء التشكيل كالاتي



حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح ، أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أحمد محمود.

خط الوسط .. نور السيد ، رضا صلاح ، أشرف مجدى ، أيمن سعد " موكا ".

الهجوم .. فرانك إيتوجا ، حسام غانم.

بينما دخل سموحة بقيادة أحمد سامى اللقاء بتشكيل يضم كلا من..

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. محمد مغربي ، محمد مصطفى " ميدو" ، طارق علاء ، محمد متولي .

خط الوسط .. أحمد خالد ، إسلام جابر ، عبد الرحمن عامر، عبد اللطيف .

الهجوم .. حسام حسن ، دودو.

