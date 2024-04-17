بـ 42 مليون جنيه.. فيلم شقو يتصدر قائمة الأعلى إيرادات في موسم عيد الفطر

يتصدر فيلم "شقو" قائمة الأعلى إيرادات منذ طرحه في موسم عيد الفطر المبارك، في أول أسبوع له في السينما، حيث يشهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية المتنوعة بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن، أبرزها (فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، وأسود ملون).

فيلم "شقو" يتخطى 42 مليون ونصف جنيه

حقق فيلم "شقو" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا منذ طرحه خلال موسم عيد الفطر المبارك، حيث حصد 42 مليونًا و 589 ألفًا و428 جنيهًا خلال أول أسبوع له بالسينما.

يشارك في بطولة فيلم "شقو" كل من؛ عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يتخطى إيرادات 28 مليون جنيه

يفوز فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثاني في إيرادات موسم عيد الفطر المبارك، حيث حقق 28 مليون جنيه بعد أن انطلق يوم الأربعاء الماضي 10 أبريل.

يشارك في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم "عالماشي" يتخطى 9 ملايين جنيه

حصد فيلم "عالماشي" إيرادات بلغت 8 ملايين و956 ألفا و435 جنيها، بعد أسبوع واحد فقط من طرحه في السينمات المصرية.

يشارك في بطولة فيلم "عالماشى" كل من؛ علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبدالله مشرف، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "أسود ملون" يحقق مليون جنيه

احتل فيلم "أسود ملون" المركز الرابع في شباك التذاكر التي تتنافس ضمن موسم عيد الفطر المبارك، وحقق مليون و906 ألف جنيه.

يشارك في فيلم "أسود ملون"، رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.