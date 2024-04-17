الرئاسة الفلسطينية تستنكر تصريحات مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة حول العضوية الكاملة

أكدت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، أن تصريحات مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة حول حصول فلسطين على العضوية الكاملة لا ترقى للمواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم، متابعا أن تجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد لإنهاء الحروب المستمرة التي تعانيها المنطقة.