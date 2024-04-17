المخابرات الأوكرانية: تدمير مروحية Mi-8 في روسيا

أكدت المخابرات الأوكرانية اليوم الأربعاء أنه تم تدمير مروحية نقل من طراز Mi-8 في قاعدة كرياز الجوية في مدينة سامارا الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن وكالة الاستخبارات العسكرية قولها "إنه في يوم 17 أبريل 2024، تم تدمير مروحية نقل من طراز Mi-8 في قاعدة كراياج الجوية في مدينة سامارا"، مشيرا إلى أن القوات الروسية استخدمت المروحية "في الحرب ضد أوكرانيا لنقل الأسلحة والأفراد".

وأضافت أن طائرة هليكوبتر من هذا النوع قد تبلغ تكلفتها ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة تشرنيهيف الأوكرانية فياتشيسلاف تشاوس اليوم أن عدد قتلى القصف الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف بلغ 9 أشخاص، بينما أصيب أكثر من 20 شخصا آخرين.

وذكرت (يوكرينفورم) أن أولكسندر لوماكو القائم بأعمال عمدة مدينة تشيرنيهيف كان قد أعلن في وقت سابق أنه في الساعة 09:03 صباحا وقعت ثلاثة انفجارات في منطقة مكتظة بالسكان بالمدينة.

وأضاف لوماكو أن مبنى مكونا من 8 طوابق تضرر جراء الانفجارات، مشيرا إلى أن المصابين في الانفجار يتلقون الآن العلاج في مستشفيات المدينة.

