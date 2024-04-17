بالصور.. محافظ الفيوم: 14 موقعا لاستقبال توريد محصول القمح

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صوامع الغلال بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، للوقوف على سير العمل بالصوامع، ومتابعة أعمال توريد محصول القمح لعام 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ،و المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والدكتورة شيرين محمد نائب رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس أحمد حسان مدير عام صوامع طامية، وأعضاء لجنة استلام وفرز الاقماح.

وتابع محافظ الفيوم، أعمال لجنة استلام المحصول، وآليات أخذ العينة من الأقماح لتحديد درجة نقاوتها ومستوى الرطوبة بها، ويمر المحصول بعدة مراحل عقب وصوله لصوامع التخزين منها الوزن بميزان"البسكول"، وإنزاله بـ "النقرة" واستقبال الأقماح بالصومعة، واستمع المحافظ لشرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مروراً بلجنة الفرز حتي إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين.

ووجّه المحافظ، خلال زيارته التفقدية لصوامع تخزين القمح بطامية، بتيسير الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً على المزارعين، مؤكداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من الجهات المعنية، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عملية لتوريد القمح من المزارعين بالسعر المناسب.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال الأقماح من الموردين، مشيراً إلي أن خلايا الصومعة بها تهوية للحفاظ على المخزون من الأقماح لأطول فترة ممكنة لحين تسليمها للمطاحن التموينية.

وأضاف، أن الأقماح يتم توريدها بعدد 14 موقعاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المزارعين والموردين، بواقع عدد 3 صوامع وهي، صوامع طامية، وصوامع قصر الباسل، وصوامع الفيوم، وعدد 4 هناجر وهي هنجر دمو، وهنجر دانيال، وهنجر تطون، وهنجر طامية، وعدد 7 شون ومركز تجميع، وهى شون سيلا، ومطرطارس، وقلمشاه، والشواشنة، والعزب، وأبشواي، ومركز تجميع جرفس.

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