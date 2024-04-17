«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل فريق الأهلي إلى الكونغو

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم إلى مطار لوبومباشي بدولة الكونغو، وذلك استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وتخصص مصر للطيران الرحلة رقم MS3090 من طراز الإيرباص A320Neo لنقل بعثة الفريق الأهلي، وسط تسهيلات خاصة، حيث يقوم فرق عمل مصر للطيران بإنهاء إجراءات سفر الفريق من خلال صالة 4 بمطار القاهرة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لراحة اللاعبين والجهاز الفني.

ونقلت مصر للطيران أمس أيضا ولأول مرة على متن رحلة خاصة رقم MS3401 من طراز الإيرباص A320Neo، فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الأفريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، من مطار جوهانسبرج إلى مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في نفس البطولة، وسط إعداد وتحضير كبير من مصر للطيران لتنفيذ هذه الرحلة.

وتقام المواجهة الحاسمة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره مازيمبي، السبت المقبل، الموافق العشرين من أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب، بين فريقي الأهلي ونظيره مازيمبي الكونغولي، السبت الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي.