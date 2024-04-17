إياب دوري الأبطال.. كين وجنابري يقودان التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ لمواجهة أرسنال

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره ارسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".

وانتهى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجلها بوكايو ساكا فى الدقيقة الـ12 لأرسنال، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد فى الدقيقة الـ76، بينما جاء هدفا بايرن ميونيخ عن طريق اللاعب سيرج جنابري فى الدقيقة الـ 18، وهاري كين فى الدقيقة الـ 32 من ضربة جزاء.

ومن المتوقع ان يخوض الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أولرايش.

خط الدفاع: كيميتش- أوباميكانو- كيم- ألفونسو ديفيس

خط الوسط: جوريتسكا- ليمار- توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا- هاري كين- سيرج جنابري.

ويسعى كل فريق لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد ضياع اللقب المحلى لكل منهما، بعدما نجح فريق باير ليفركوزن فى الظفر بدرع الدورى الألمانى بعد 11 موسما على التوالى لبايرن ميونيخ.

بينما فشل فريق أرسنال فى الاحتفاظ بصدارة جدول المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد على ملعب "الإمارات".



