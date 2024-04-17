ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن العام يكشف ملابسات واقعة مقتل عامل بقنا

الأمن العام يكشف
الأمن العام يكشف ملابسات واقعة مقتل عامل بقنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بقنا وضبط مرتكب الواقعة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجروح متفرقة وتوفى متأثراً بإصابته.
 بالفحص وبسؤال والدته (ربة منزل) اتهمت جارهما (عامل) بالتعدى بالضرب على نجلها "المتوفى" على إثر خلافات حول الجيرة وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته.
 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المستخدمة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة مقتل عامل بقنا شرطة وزارة الداخلية