الأمن العام يكشف ملابسات واقعة مقتل عامل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بقنا وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجروح متفرقة وتوفى متأثراً بإصابته.

بالفحص وبسؤال والدته (ربة منزل) اتهمت جارهما (عامل) بالتعدى بالضرب على نجلها "المتوفى" على إثر خلافات حول الجيرة وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.