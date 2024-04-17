ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بـ3 مديريات أمن

حملات أمنية
حملات أمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الهيروين والشابو" – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى، عبارة عن ( 4 فرد محلى وطلقة).

تنفيذ (743) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو –6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الآيس) وكذا (بندقية خرطوش –2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمَين).

ضبط (2) قضية سلاح أبيض ضُبط خلالهما ( 2 قطعة سلاح أبيض) بحوزة
(متهمَين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

الإسكندرية الحشيش دمياط اسوان قطاع الامن العام الأجهزة الأمنية