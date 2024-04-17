حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بـ3 مديريات أمن

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الهيروين والشابو" – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى، عبارة عن ( 4 فرد محلى وطلقة).

تنفيذ (743) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو –6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الآيس) وكذا (بندقية خرطوش –2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمَين).

ضبط (2) قضية سلاح أبيض ضُبط خلالهما ( 2 قطعة سلاح أبيض) بحوزة

(متهمَين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.