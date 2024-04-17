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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهم بقتل ربة منزل في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات مقتل إحدى السيدات بغرض السرقة بالقاهرة  وضبط مرتكب الواقعة.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة “ربة منزل” بأحد العقارات بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.
 بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة القسم) .
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط (المشغولات الذهبية، والهاتف المحمول" المستولى عليهم") وكذا السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المتهم
المتهم
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